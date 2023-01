Unterstützung kam vor allem aus dem europäischen Handel. Dort galten neben erfreulichen Wirtschaftsdaten die jüngsten Indizien für eine weiter nachlassende Inflation weiterhin als Grund für die gute Stimmung, die in den USA aber noch verhalten bleibt. Während die Anleger in Europa erleichtert sind, dass der geldpolitische Handlungsdruck auf die Notenbanken nachlässt, warten sie in den USA diesbezüglich auf neue Eindrücke. Am späteren Mittwoch könnte das Protokoll der jüngsten Sitzung des Notenbank-Komitees solche liefern.