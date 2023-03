Angesichts anhaltender Sorgen im Bankensektor steuern die US-Börsen am Freitag auf Verluste zu. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn knapp ein Prozent tiefer auf 31 812 Punkte. Im bisherigen Wochenverlauf steht für den Leitindex, der am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt ein kleines Plus ins Ziel gerettet hatte, ein Kursanstieg um fast 0,8 Prozent zu Buche.

24.03.2023 14:04