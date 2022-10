Der US-Arbeitsmarkt gilt als wichtiger Gradmesser, an dem die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Fed hatte bisher die robuste Jobsituation in den Vereinigten Staaten als Argument genutzt, um mit historisch grossen Zinsschritten die rasante Teuerung in den Griff zu bekommen. Bereits in dieser Woche hatten gleich mehrere Notenbanker aus den Reihen der Fed deutlich gemacht, dass der harte Kurs beibehalten wird.