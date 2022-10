Nach dem starken Wochenbeginn lassen es die Anleger an der Wall Street am Dienstag etwas ruhiger angehen. Die vorbörslichen Signale deuteten zuletzt auf Kursabschläge zum Auftakt hin. Diese sollten sich aber in Grenzen halten. Die Berichtssaison der Unternehmen gibt unterdessen auch an diesem Handelstag den Takt vor, während aus der Konjunktur unter anderem Daten vom Häusermarkt und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht werden.

25.10.2022 14:58