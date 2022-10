Die US-Börsen dürften am Freitag zum Handelsstart ihre Verluste der letzten zwei Tage voraussichtlich ausweiten. Seit der kräftigen Erholungsrally am vergangenen Donnerstag, die sich zu Beginn der Woche fortsetzte, herrscht nun wieder verstärkt Vorsicht. Der neuerliche Anstieg der Renditen am Anleihemarkt schwächt die relative Attraktivität von Aktien weiter. An diesem Freitag stiegen die Renditen richtungsweisender zehnjähriger US-Staatsanleihen sowie auch von fünfjährigen deutlich über vier Prozent auf - ihre höchsten Niveaus seit 2007.

21.10.2022 14:39