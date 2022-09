Vor diesem Hintergrund deutet sich rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein schwacher Start in den Tag an. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Index Nasdaq 100 0,5 Prozent tiefer bei 11 254 Punkten. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial deutete sich beim Stand von 29 439 Punkten ebenfalls ein Minus von 0,5 Prozent an. Damit notierte der Index weiter auf dem tiefsten Niveau seit Ende 2020, das er am Freitag erreicht hatte.