Unter den grossen Tech-Giganten an der Nasdaq ragten vorbörslich die Amazon -Aktien mit einem Anstieg um ein halbes Prozent positiv hervor. Hier kam die grösste Entlassungswelle in der Geschichte des Online-Händlers bei den Anlegern gut an. Vorstandschef Andy Jassy kündigte in einem Memo an die Beschäftigten die Streichung von mehr als 18 000 Stellen an. Im November war noch von lediglich 10 000 Jobs die Rede gewesen.