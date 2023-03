Bei First Solar stand ein Kursplus von 1,3 Prozent auf 200,70 US-Dollar zu Buche, womit die Titel des Solarkonzerns ihre jüngste Rally fortsetzen dürften. Die Schweizer Grossbank UBS stufte sie auf "Buy" und erhöhte das Kursziel deutlich auf 250 Dollar. Der Anbieter von Solarmodulen sei einer der grössten Profiteure des "Inflation Reduction Act" (IRA) in den USA, schrieb Analyst Jon Windham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Programm richtet sich gegen die hohe Inflation und zielt auf Klimaschutz ab. Am Mittwoch hatten die Aktien dank eines erfreulichen Ergebnisausblicks einen Kurssprung hingelegt.