Beim Impfstoffhersteller Moderna zeichnet sich ein Kursrückgang um 8,7 Prozent ab. Hier belasteten ausser einem unerwartet schwachen dritten Quartal die gesenkten Umsatzziele für das Covid-Vakzin. Wegen Engpässen würden bestimmte Lieferungen in das Jahr 2023 verschoben, teilte der Hersteller mit. Die in New York notierten Anteilsscheine des Mainzer Konkurrenten Biontech büssten 5,7 Prozent ein.