Die Aktien von United Airlines zogen dank eines erfreulichen Jahresabschlusses vorbörslich um dreieinhalb Prozent an, womit ihr rasanter Höhenflug seit Anfang des neuen Jahres weitergehen dürfte. Die Fluggesellschaft erwirtschaftete dank der Erholung des Reiseverkehrs im vergangenen Quartal wieder einen deutlichen Gewinn - ein Jahr zuvor war sie noch in die Verlustzone gerutscht. Ausserdem legten die Erlöse um gut die Hälfte zu. Die Zahlen übertrafen die durchschnittlichen Prognosen der Analysten klar. Auch dass die Fluggesellschaft 2023 das bereinigte Ergebnis je Aktie mehr als vervierfachen will, kam am Markt gut an.