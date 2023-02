Zum Start in die neue Woche dürften einmal mehr die Befürchtungen vor höheren Zinsen auf den Aktien-Indizes in New York lasten. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, hiess es am Markt. Zudem drücken geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmasslicher chinesischer Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch US-Militär abgeschossen wurde.

06.02.2023 14:16