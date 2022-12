Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche nach gutem Lauf können die Anleger am US-Aktienmarkt am Montag auf etwas Besserung hoffen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 33 554 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,3 Prozent im Plus auf 11 596 Punkte.

12.12.2022 14:56