(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - An den US-Börsen haben am Donnerstag insbesondere die Technologiewerte an ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne angeknüpft. Insgesamt herrscht weiterhin Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrössten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird.

18.05.2023 16:47