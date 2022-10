Nach zwei starken Börsentagen hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag die Erholung zunächst nicht fortgesetzt. Im frühen New Yorker Handel verlor der Index 0,10 Prozent auf 31 468,92 Punkte. Am Freitag und Montag hatte er um insgesamt knapp vier Prozent zugelegt und war auf den höchsten Stand seit Mitte September geklettert.

25.10.2022 15:47