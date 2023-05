Der Leitindex Dow Jones Industrial ist am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. Etwas auf die Stimmung drückte ein Einbruch der Industriestimmung im Bundesstaat New York. Der Empire-State-Index trübte sich im Mai so stark ein wie seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr.

15.05.2023 19:48