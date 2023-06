Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger liessen es an der Wall Street langsamer angehen, auch wegen durchwachsener Wirtschaftsdaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Freitag mehr als zwei Prozent gewonnen hatte, gab nun zwei Stunden vor Schluss um 0,36 Prozent auf 33 640,60 Punkte nach.

05.06.2023 20:00