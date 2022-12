Nach der Kursrally zur Wochenmitte haben Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag Kursgewinne mitgenommen. Auslöser war ein trister Geschäftsausblick des Software-Anbieters Salesforce, der die Stimmung eintrübte. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,90 Prozent auf 34 279 Zähler. Die Aussicht auf eine weniger drastische Zinserhöhung im Dezember durch die US-Notenbank Fed hatte den Dow am Vortag auf das höchste Niveau seit April getrieben.

01.12.2022 16:25