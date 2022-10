Die Anleger an den US-Börsen bleiben auch am Mittwoch weiter vorsichtig. Nur recht zögerlich fand der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial nach einem etwas schwächeren Start ins Plus. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes pendelten zwischen Gewinnen und Verlusten. Die Sorgen der Anleger sind nach wie vor dieselben: Es herrscht Angst um die weltweite Konjunktur im Falle weiterer und auch kräftiger Eingriffe der Notenbanken durch Leitzinserhöhungen.

12.10.2022 16:54