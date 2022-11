Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,07 Prozent auf 3949,31 Zähler vor. An der technologielastigen Nasdaq-Börse drehte der Auswahlindex Nasdaq 100 nach einem freundlichen Start ins Minus und gab um 0,31 Prozent auf 11 640,80 Punkte nach. Im Wochenverlauf wäre das ein Minus von 1,5 Prozent. Die Rally allerdings hatte ihm seit dem Tief Mitte Oktober in der Spitze ein Plus von 15 Prozent beschert.