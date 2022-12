Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Freitag ihre Auftaktverluste abgeschüttelt und sind ins Plus gedreht. Die Gewinne allerdings blieben moderat. Letztlich sei die These einer rückläufigen Inflation gestützt worden, fasste Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda den Reigen der US-Konjunkturdaten dieses Tages zusammen und begründete damit den Dreh ins Plus. Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, empfahl zugleich jedoch, zu viel in die derzeitigen Marktbewegungen an der Wall Street hinein zu interpretieren, da es angesichts der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage an Umsätzen fehle.

23.12.2022 20:03