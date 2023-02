(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Dienstag etwas weiter nachgegeben. Die Anleger warteten auf die um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell und dessen mögliche Kommentare zur Zinspolitik der Fed, sagten Börsianer. Laut Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, befinden sich die Investoren in einer schwierigen Lage, "in der sie zwar auf das Beste hoffen, sich aber gegen das Schlimmste absichern".

07.02.2023 17:04