Die Zwischenwahlen am Dienstag werden darüber entscheiden, ob die Demokraten die Kontrolle über den Kongress behalten, während die Verbraucherpreise am Donnerstag die Aussichten für die weitere US-Geldpolitik beeinflussen könnten. Wirtschaftswissenschaftler erwarten eine leichte Verlangsamung des jährlichen Verbraucherpreiswachstums, was den Optimismus über eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos verstärken könnte.