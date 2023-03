Die US-Börsen haben am Donnerstag nach der Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste knapp eine Stunde nach dem Handelsstart 0,80 Prozent auf 31 620,34 Punkte ein, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,47 Prozent auf 3873,57 Punkte bergab. Damit knüpften beide Indizes an ihre schwache Vortagsentwicklung an.

16.03.2023 15:30