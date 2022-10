Aus Branchensicht standen Ölwerte in der Aktionärsgunst ganz oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, erwägt der Ölverbund Opec+ eine Förderkürzung um mehr als eine Million Barrel am Tag. Die Nachricht trieb den Ölpreis kräftig an. Die Papiere von Chevron gewannen als Dow-Spitzenreiter 5,3 Prozent. Die Titel von ConocoPhillips legten als bester Wert im S&P-100-Index um 6,9 Prozent zu, jene von ExxonMobil gewannen 4,7 Prozent.