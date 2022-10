An den US-Börsen ist es zum Auftakt der neuen Woche weiter aufwärts gegangen. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 1,30 Prozent auf 31 486,08 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte damit an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom jüngsten Tief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile um fast zehn Prozent erholt. Schwache Daten zur Stimmung in den US-Unternehmen im Oktober lasteten bislang nicht auf der Stimmung der Anleger.

24.10.2022 16:06