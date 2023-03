Nach der jüngsten Beruhigung in der US-Bankenkrise machen negative Nachrichten aus Europa den Anlegern erneut das Leben schwer. Das galt am Mittwoch auch an den US-Börsen, wo der Dow Jones Industrial zuletzt um 1,66 Prozent auf 31 622,05 Punkte sank. Damit büsste der New Yorker Leitindex nicht nur die Erholungsgewinne vom Vortag ein, sondern rutschte auch auf den tiefsten Stand seit Oktober.

15.03.2023 19:15