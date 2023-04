Die Anleger am US-Aktienmarkt bleiben überwiegend in Wartestellung. Bevor nicht an nach Börsenschluss die ersten Technologieriesen ihre Quartalszahlen veröffentlichen, halten sie sich wohl lieber mit Engagements zurück, - und das trotz zahlreicher bereits vorgelegter positiver Unternehmensberichte an diesem Dienstag. Ausserdem steht Anfang Mai auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an, was für Zurückhaltung sorgen dürfte. Dass die Währungshüter den Leitzins nochmals anheben, gilt als recht sicher.

25.04.2023 16:14