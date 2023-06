Der S&P 500 zeigte sich stabil, für ihn ging es knapp um 0,01 Prozent auf 4282,70 Zähler aufwärts. Am Markt hiess es, nach dem Nasdaq-100-Index sei auch der marktbreit aufgestellte Auswahlindex nun an der Schwelle dazu, in einen "Bullenmarkt" einzutreten. Dieser definiert sich mit einem Anstieg um mindestens 20 Prozent gegenüber dem letzten Tiefstand, der vom Oktober 2022 datiert. In dieser Hinsicht hinkt der Dow noch hinterher.