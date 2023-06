Die Standardwerte an der Wall Street kamen derweil nicht gross in die Gänge. Der Dow Jones Industrial lag zwei Stunden vor Schluss mit 33 634,63 Punkten leicht mit 0,18 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 verlor dagegen 0,42 Prozent auf 4265,93 Zähler. Er scheute damit weiter, per geläufiger Definition in einen "Bullenmarkt" einzutreten.