Tesla knüpften mit plus 7,7 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an. Davor hatten die Aktien des Elektroautobauers sieben Handelstage in Folge nachgegeben. Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley sieht in der zuletzt steilen Talfahrt Kurschancen. Etwas von ihren jüngst deutlichen Verlusten aufholen konnten auch die Anteile des iPhone-Herstellers Apple mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent.