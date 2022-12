Tesla knüpften mit plus 5,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an. Davor hatten die Aktien des Elektroautobauers sieben Handelstage in Folge nachgegeben. Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley sieht in der zuletzt steilen Talfahrt Kurschancen. Andere Autowerte legten am Donnerstag ebenfalls klar zu. Ford und General Motors (GM) etwa gewannen 4,8 beziehungsweise 2,6 Prozent. Die Titel der kleineren Tesla-Konkurrenten Rivian und Lucid zogen um jeweils um die fünf Prozent an.