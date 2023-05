Die am Vortag abgestürzten Aktienkurse einiger US-Regionalbanken erholten sich teils kräftig. So ging es für Western Alliance und First Horizon um bis zu 40 Prozent nach oben. Anleger waren am Donnerstag durch Berichte zu Verkaufsüberlegungen und möglichen Kapitalerhöhungen geschockt geworden. First Horizon hatte eine Fusion mit der kanadischen TD Bank abgesagt./bek/he