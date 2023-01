Ungeachtet eines sehr schwachen Ausblicks des Chip-Riesen Intel sind die US-Börsen am Freitag nach einem minimal schwächeren Handelsstart ins Plus gedreht. Der Blick der Anleger richtet sich nach weiteren an diesem Tag veröffentlichten Konjunkturdaten wohl vor allem zunehmend auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

27.01.2023 16:27