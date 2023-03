(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche haben sich die New Yorker Börsen am Montag erst einmal sichtlich erholt. Obwohl in der US-Bankenkrise mit der First Republic Bank offenbar ein weiteres US-Geldhaus vor grossen Problemen steht, schaffte der Leitindex Dow Jones Industrial nach einem schwachen Start zuletzt ein Plus von 0,80 Prozent auf 32 165,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,84 Prozent auf 3894,06 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 zog sogar um 1,61 Prozent auf 12 020,23 Zähler an.

13.03.2023 16:35