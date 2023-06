An der Wall Street legte der Dow Jones Industrial um 1,25 Prozent auf 33 473,78 Punkte zu. Nach Verlusten im Monat Mai zeichnet sich für die Auftaktwoche in den Juni nun ein Gewinn von 1,2 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,86 Prozent auf 4257,20 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,43 Prozent auf 14 503,65 Punkte nach oben, was im Wochenverlauf ein Plus von rund eineinhalb Prozent bedeutet. Er ist den Standardwerte-Börsen längst davongelaufen: Seit dem Jahreswechsel hat er inzwischen um rund ein Drittel zugelegt.