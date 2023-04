Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hat am Mittwoch die Kurse am US-Aktienmarkt erst einmal gestützt. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 0,60 Prozent auf 33 886,29 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte mit 0,10 Prozent höher bei 12 976,83 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 4125,99 Punkte aufwärts. Auf der jüngsten Sitzung der US-Notenbank fand der kleine Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten grosse Zustimmung, wie dem Protokoll der Fed zu entnehmen ist. Alle Mitglieder hätten dies unterstützt.

12.04.2023 20:27