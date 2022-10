Bankwerte legten nach dem Notenbank-Protokoll zu. So zogen die Aktien von JPMorgan an die Spitze im Dow und legten dort um 2,1 Prozent zu. Im S&P 100 gewannen die Aktien von Morgan Stanley , Goldman Sachs , U.S. Bancorp, Bank of America und Wells Fargo zwischen 0,7 und 1,9 Prozent.