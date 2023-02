Am Dienstag dürfte sich die Einschätzung der US-Notenbank Fed bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Die Teuerungsrate hat das Hoch längst überschritten und Fed-Chef Powell ist davon überzeugt, dass in den USA der disinflationäre Trend begonnen hat und es in diesem Jahr zu einem deutlichen Inflationsrückgang kommen wird", hiess es in einem Kommentar von Helaba.