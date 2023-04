Im Dow setzten sich die Aktien des Mischkonzerns Honeywell nach starken Zahlen und angehobenen Jahreszielen mit plus 3,0 Prozent an die Index-Spitze. Ein starkes Geschäft mit Krebsmedikamenten und Impfstoffen liess den Pharmahersteller Merck & Co für das Gesamtjahr noch etwas optimistischer werden. Im Aktienkurs spiegelte sich das jedoch nicht wider, dieser gab um 1,4 Prozent nach. Allerdings hatten die Papiere erst am Dienstag ein Rekordhoch erreicht.