(Meldung um Einzelwerte ergänzt) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag weiter stabilisiert. Angesichts einer gewissen Beruhigung in der Bankenkrise stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 1,35 Prozent auf 32 249,63 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 1,89 Prozent auf 3928,67 Punkte zulegte. Bereits am Vortag hatten beide Indizes ihre Verluste bis zum Börsenschluss deutlich eingedämmt. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der sich schon am Montag letztlich im Plus behauptet hatte, ging es um weitere 2,10 Prozent auf 12 173,55 Zähler hoch.

14.03.2023 16:18