Der Anfangsschwung nach Inflationsdaten für April hat am Mittwoch am US-Aktienmarkt schnell nachgelassen. Besonders Technologiewerte hatten zunächst freundlich auf die Daten reagiert, doch der Nasdaq 100 verringerte zwei Stunden vor dem Börsenschluss sein Plus auf 0,40 Prozent auf 13 253,43 Punkte.

10.05.2023 20:07