Zu Beginn der neuen Woche ging der Zahlenreigen der US-Grossbanken in die zweite Runde. Bank of America überraschte positiv, da sie mit den wirtschaftlichen Turbulenzen im dritten Quartal besser zurecht kam als von Experten erwartet. Trotz hoher Rückstellungen machte die Bank nur etwas weniger Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Die Aktien zogen entsprechend um 6,4 Prozent an. Für die Titel von Bank of New York Mellon ging es um fünfeinhalb Prozent hoch, der Gewinn lag ungeachtet eines Rückgangs über den Erwartungen.