Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Geschäft um 0,32 Prozent auf 33 651,87 Punkte, was im Wochenverlauf aktuell ein Minus von 0,3 Prozent bedeutet. Der S&P 500 rückte am Freitag um 0,45 Prozent auf 3964,24 Zähler vor. An der technologielastigen Nasdaq-Börse legte der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,43 Prozent auf 11 727,34 Punkte zu. Im Wochenverlauf wäre das ein Minus von 0,8 Prozent./ck/he