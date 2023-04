An den US-Aktienmärkten werden die Anleger am Dienstag nach zuletzt gutem Lauf vorsichtiger. Die Debatte dreht sich im Kern weiter um die Inflation und ihre Auswirkungen. Anleger blieben nach der Ölpreisrally am Vortag weiter relativ gelassen, was eine mögliche inflationstreibende Wirkung betrifft. Grösser wurden aber die Konjunktursorgen, weshalb nun bereits der US-Arbeitsmarktbericht am Karfreitag ins Blickfeld rückt.

04.04.2023 19:56