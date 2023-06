Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich im frühen Handel 0,13 Prozent leichter bei 33 519,05 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 , der an der Schwelle dazu steht, per geläufiger Definition wieder in einen "Bullenmarkt" einzutreten, verlor im frühen Handel 0,22 Prozent auf 4264,59 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 , der in diesem Jahr bislang besonderes gut gelaufen ist, ging es am Dienstag um 0,44 Prozent auf 14 492,13 Zähler bergab.