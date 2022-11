Deutlich angesprungen sind am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Kurse am New Yorker Aktienmarkt. Die Fed erhöhte wie erwartet den Leitzins erneut kräftig um 0,75 Prozentpunkte. Hintergrund der deutlichen Straffung ist die sehr hohe Inflation.

02.11.2022 19:32