Der marktbreite S&P 500 hinkte derweil dem Nasdaq 100 hinterher, schaffte im frühen Handel aber ein Plus von einem Prozent auf 4160,42 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um ein halbes Prozent auf 33 925,51 Punkte. Hier belastete unter anderem ein mit Enttäuschung aufgenommener Geschäftsausblick des Pharmakonzerns Merck & Co , dessen Aktien um 3,1 Prozent sanken. So lässt bei Merck der Rückenwind durch Corona-Mittel im Zuge der abklingenden Pandemie nach, Umsatz und Gewinn dürften 2023 fallen.