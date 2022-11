Nach einem schwachen Wochenauftakt haben sich die Anleger an der Wall Street am Dienstag in Zurückhaltung geübt. Die grossen Aktienindizes lagen im frühen Handel leicht im Minus. So gab der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt mit 0,16 Prozent moderat nach auf 33 795 Punkte. Am Montag hatte die Protestwelle in China die Kurse erheblich belastet. Ende vergangener Woche war der Dow noch auf das höchste Niveau seit April gestiegen.

29.11.2022 15:54