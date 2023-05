Derweil steht Firmenchef Elon Musk eher mit Nachrichten von Twitter im Fokus. Nach einem chaotischen halben Jahr wird er den Chefposten beim Kurznachrichtendienst wohl in Kürze abgeben. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, kündigte Musk in einem Tweet an. Einen Namen nannte Musk zunächst nicht. Laut Berichten soll es Linda Yaccarino werden, die Anzeigenchefin des Medienkonzerns NBCUniversal.