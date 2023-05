Neben dem Zinsentscheid spielten auch Nachrichten aus der Unternehmenswelt eine Rolle. So hatte der Abschwung am PC-Markt nach dem grösseren Konkurrenten Intel nun auch den Chipkonzern AMD erwischt. Die Aktien büssten angesichts eines Umsatzeinbruchs, des Rutschens in die Verlustzone und eines enttäuschenden Ausblicks um 8,7 Prozent ab.